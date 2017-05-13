Джон Терри установил рекорд АПЛ
Защитник «Челси» Джон Терри стал первым капитаном в истории АПЛ, которому удалось вместе с клубом стать пятикратным чемпионом страны, сообщает RT на русском.
Премьер-лига была основана в 1992 году, и с тех пор Терри в составе «Челси» побеждал в сезонах-2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15 и 2016/17.
Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Рою Кину, который четырежды завоевывал трофей АПЛ, будучи капитаном «красных дьяволов» (1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03).
Ранее сообщалось, что Терри покинет «Челси» будущим летом.
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