Российская прыгунья с шестом Муллина выиграла первый турнир после допуска россиян к соревнованиям
Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина стала победителем турнира в Пусане (Южная Корея). Она
стала первой россиянкой, выигравшей международные легкоатлетические соревнования
после разрешения выступать под нейтральным флагом.
Муллина заняла первое место с
результатом четыре метра 50 сантиметров. Напомним, что членство Всероссийской
федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено. На данный
момент российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях
только под нейтральным флагом.
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