Российская прыгунья с шестом Муллина выиграла первый турнир после допуска россиян к соревнованиям

Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина стала победителем турнира в Пусане (Южная Корея). Она стала первой россиянкой, выигравшей международные легкоатлетические соревнования после разрешения выступать под нейтральным флагом.

Муллина заняла первое место с результатом четыре метра 50 сантиметров. Напомним, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено. На данный момент российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.