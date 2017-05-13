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Российская прыгунья с шестом Муллина выиграла первый турнир после допуска россиян к соревнованиям

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина стала победителем турнира в Пусане (Южная Корея). Она стала первой россиянкой, выигравшей международные легкоатлетические соревнования после разрешения выступать под нейтральным флагом.

Муллина заняла первое место с результатом четыре метра 50 сантиметров. Напомним, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено. На данный момент российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.

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