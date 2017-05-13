Фрэнк Лэмпард: Конте может сделать из «Челси» команду-династию

Бывший капитан «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил роль Антонио Конте в последних успехах команды.

- Думаю, Конте может сделать из «Челси» команду-династию. Наверняка все фанаты «Челси» на это надеются. В этом сезоне Конте проявил себя блистательно, результаты говорят сами за себя.

Н'Голо Канте - игрок сезона, Эден Азар очень близок к нему, но главный человек сезона в АПЛ - Конте. Он сделал десятую команду АПЛ по итогам прошлого сезона чемпионом. Думаю, что летом его поддержат. Ему нужна поддержка.

У «Челси» классный состав, но под Лигу чемпионов нужно немного освежить команду и купить одного-двух классных игроков, - цитирует Лэмпарда «Газета.ру» со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, лондонский клуб досрочно обеспечил себе чемпионский титул в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что в услугах Антонио Конте заинтересован миланский «Интер».





