Фрэнк Лэмпард: Конте может сделать из «Челси» команду-династию
Бывший капитан «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил роль Антонио Конте в последних успехах команды.
- Думаю, Конте может сделать из «Челси» команду-династию. Наверняка все фанаты «Челси» на это надеются. В этом сезоне Конте проявил себя блистательно, результаты говорят сами за себя.
Н'Голо Канте - игрок сезона, Эден Азар очень близок к нему, но главный человек сезона в АПЛ - Конте. Он сделал десятую команду АПЛ по итогам прошлого сезона чемпионом. Думаю, что летом его поддержат. Ему нужна поддержка.
У «Челси» классный состав, но под Лигу чемпионов нужно немного освежить команду и купить одного-двух классных игроков, - цитирует Лэмпарда «Газета.ру» со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, лондонский клуб досрочно обеспечил себе чемпионский титул в сезоне-2016/17.
Ранее сообщалось, что в услугах Антонио Конте заинтересован миланский «Интер».
Матч
Вест Бромвич - Челси - 0:1 (0:0)
Голы
Батшуайи 82 (0:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г. (Уилсон М., 64), Ньом, Флетчер, Филд (Якоб, 51), Маклин (Шадли, 59), Ливермор, Брант, Рондон
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Фабрегас, Мозес (Зума, 86), Азар (Виллиан, 75), Матич, Коста, Педро (Батшуайи, 76)
Предупреждения:
Маклин, 20; Филд, 36; Уилсон М., 71 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
12 мая 22:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция