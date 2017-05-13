«Челси» получит 150 миллионов фунтов за победу в чемпионате Англии

«Челси» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Англии нынешнего сезона. Стало известно, сколько клуб заработает в качестве призовых.

Как сообщает Lenta.ru, «Челси» получит 150 миллионов фунтов стерлингов в качестве призовых за чемпионство. Эта сумма станет рекордной в истории АПЛ. Такой размер призовых стал возможен благодаря сделке по продаже прав на телетрансляции, которая была заключена между руководством АПЛ и телевещательными компаниями.

Напомним, что «Челси» обеспечил себе чемпионство после вчерашней победы над «Вест Бромвичем» (1:0).