«Челси» получит 150 миллионов фунтов за победу в чемпионате Англии
«Челси» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Англии
нынешнего сезона. Стало известно,
сколько клуб заработает в качестве призовых.
Как сообщает Lenta.ru, «Челси» получит
150 миллионов фунтов стерлингов в качестве призовых за чемпионство. Эта
сумма станет рекордной в истории АПЛ. Такой
размер призовых стал возможен благодаря сделке по продаже прав на
телетрансляции, которая была заключена между руководством АПЛ и
телевещательными компаниями.
Напомним, что «Челси» обеспечил себе чемпионство после вчерашней победы над «Вест Бромвичем» (1:0).
Матч
Вест Бромвич - Челси - 0:1 (0:0)
Голы
Батшуайи 82 (0:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г. (Уилсон М., 64), Ньом, Флетчер, Филд (Якоб, 51), Маклин (Шадли, 59), Ливермор, Брант, Рондон
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Фабрегас, Мозес (Зума, 86), Азар (Виллиан, 75), Матич, Коста, Педро (Батшуайи, 76)
Предупреждения:
Маклин, 20; Филд, 36; Уилсон М., 71 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
12 мая 22:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция