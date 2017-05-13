Владимиру Кличко присвоен второй номер в рейтинге WBC
41-летний украинский тяжеловес Владимир Кличко вернулся в рейтинг-лист Всемирного боксерского совета (WBC).
В обновленном рейтинге WBC Кличко-младший занимает второе место.
Чемпионом мира по этой версии является американец Деонтей Уайлдер. Первое место в рейтинге претендентов занимает канадец Бермейн Стиверн, а третье - кубинец Луис Ортис.
Напомним, 29 апреля в Лондоне британец Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. Теперь он владеет сразу двумя поясами - WBA и IBF.
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