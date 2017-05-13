Владимиру Кличко присвоен второй номер в рейтинге WBC

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Джошуа выйдет на ринг с Пулевым, если Владимир Кличко откажется от реванша Следующим соперником чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа может стать 36-летний болгарин Кубрат Пулев.

WBC санкционировал бой-элиминатор между Смитом и Гвоздиком Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал элиминатор (отборочный бой за право сразиться с чемпионом мира) в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и Джо Смитом-младшим, сообщает Boxingnews.

Тайсон Фьюри: Мой поединок с Джошуа состоится в апреле 2018 года, хотя я готов драться с ним и в октябре Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри снова бросил вызов соотечественнику Энтони Джошуа.

Дилемма Кличко. Уйти нельзя остаться «Советский спорт» пытается разобраться, выйдет ли на ринг Владимир Кличко после своего поражения в драматичном бою с Энтони Джошуа.

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Уайлдер советует Владимиру Кличко уйти из бокса Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер полагает, что Владимиру Кличко следует завершить спортивную карьеру после боя с Энтони Джошуа.

Костя Цзю: Братья Кличко заработали такие деньги, что могут ничем не заниматься Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Костя Цзю рассказал, чем, по его мнению, будет заниматься украинец Владимир Кличко, потерпевший второе поражение подряд.

Костя Цзю: Кличко просто пропустил удар и не успел восстановиться Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Костя Цзю рассказал, почему украинец Владимир Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа.

Джозеф Паркер нацелился на бой с Джошуа Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер намерен сразиться с обладателем поясов WBA и IBF британцем Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри: Я побью Джошуа даже с привязанной за спиной рукой Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри уверен в том, что ему по силам одолеть соотечественника Энтони Джошуа.

Бой Джошуа – Фьюри может состояться в апреле 2018 года на «Уэмбли» Бой между двумя британскими тяжеловесами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри может быть организован весной следующего года.

Энтони Джошуа: Кличко не получал заслуженного уважения, то же ждет и меня Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа не уверен в том, что он сможет встать в один ряд с самыми именитыми чемпионами в истории.

Владимир Кличко обещал в скором времени вернуться на ринг Украинец Владимир Кличко, проигравший поединок британцу Энтони Джошуа за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO, рассказал о планах на будущее.

Эдди Хирн: Джошуа не был готов к бою с Кличко, но риск себя оправдал Британский промоутер Эдди Хирн убежден в том, что его подопечный Энтони Джошуа рисковал очень многим в бою с Владимиром Кличко.

Президент UFC Дэйна Уайт: Бокс умирал, но теперь у него есть настоящий чемпион в лице Джошуа Президент UFC Дэйна Уайт поздравил британца Энтони Джошуа с победой в титульном бою над Владимиром Кличко.

Роман Кармазин: Владимиру Кличко надо уходить из бокса, это время пришло Бывший обладатель пояса IBF в первом среднем весе Роман Кармазин поделился впечатлениями от поединка Владимира Кличко против Энтони Джошуа.

Битва при «Уэмбли» и другие апрельские тезисы. Главные события месяца в ринге «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях прошедшего месяца в профессиональном боксе.

«Следующее десятилетие будет принадлежать Джошуа». Реакция СМИ «Советский спорт» собрал реакцию СМИ о яркой победе британца Энтони Джошуа над уже бывшим королем тяжелого веса Владимиром Кличко.