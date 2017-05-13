«Реал» продлит контракт с Зиданом до 2020 года
Мадридский «Реал» продлит контракт с главным тренером команды
Зинедином Зиданом. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Marca, стороны
уже договорились о новом контракте.
Ожидается, что в скором времени он будет подписан. Нынешний контракт истекает летом 2018 года.
В текущем сезоне под руководством 44-летнего Зинедина Зидана «Реал»
борется за чемпионский титул в Испании и вышел в финал Лиги чемпионов. Ранее
Зидан в качестве главного тренера «королевского клуба» уже выигрывал Лигу
чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически