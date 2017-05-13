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«Реал» продлит контракт с Зиданом до 2020 года

Источник:  MarcaКомментарии

Мадридский «Реал» продлит контракт с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, стороны уже договорились о новом контракте.  Ожидается, что в скором времени он будет подписан.  Нынешний контракт истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне под руководством 44-летнего Зинедина Зидана «Реал» борется за чемпионский титул в Испании и вышел в финал Лиги чемпионов. Ранее Зидан в качестве главного тренера «королевского клуба» уже выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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