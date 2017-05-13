Чалов – лучший игрок матча ЦСКА – «Арсенал» по ударам
Вчера в матче 28-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Арсенал» – 3:0. Два мяча забил Федор Чалов.
Добавим, что Чалов, по данным Wyscout, стал самым бьющим игроком матча – 4 удара (3 в створ). Наибольшее количество передач сделал Игнашевич – 100 (точность – 87%), а в штрафной площади соперника – Вернблум – 6 (33%). В единоборства чаще всех вступал Витиньо – 33 (выигранные – 52%). Добавим, что у Чалова 22 единоборства и только 18% выигранных. Также Витиньо стал лучшим по обводкам – 11.
В Лиге чемпионов должен играть ЦСКА, а не «Зенит»
Матч
Голы
Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо
Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич
Предупреждения:
Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция