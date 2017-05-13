Клаудио Раньери: Горжусь тем, что премьер-лигу снова выиграл тренер-итальянец

Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал победу «Челси» в чемпионате Англии-2016/17.

- Горжусь тем, что передаю эстафету чемпиона Англии Антонио Конте - от одного итальянца к другому. Это многое значит для престижа нашей тренерской школы.

Вслед за сказкой моего «Лестера» пришел черед «Челси», эта команда провела великолепный сезон. Было непросто взять титул с первой попытки, но Конте блестяще сдал экзамен в английском футболе.

Антонио проделал отличную работу во всех смыслах: работа с командой, отношения со СМИ и многое другое, - заявил Раньери.

Напомним, «Челси» досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Англии.

По ходу сезона-2016/17 Клаудио Раньери был снят с поста главного тренера «Лестера»: команду принял его бывший ассистент Крэйг Шекспир.