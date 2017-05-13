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Клаудио Раньери: Горжусь тем, что премьер-лигу снова выиграл тренер-итальянец

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал победу «Челси» в чемпионате Англии-2016/17.

- Горжусь тем, что передаю эстафету чемпиона Англии Антонио Конте - от одного итальянца к другому. Это многое значит для престижа нашей тренерской школы.

Вслед за сказкой моего «Лестера» пришел черед «Челси», эта команда провела великолепный сезон. Было непросто взять титул с первой попытки, но Конте блестяще сдал экзамен в английском футболе.

Антонио проделал отличную работу во всех смыслах: работа с командой, отношения со СМИ и многое другое, - заявил Раньери.

Напомним, «Челси» досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Англии.

По ходу сезона-2016/17 Клаудио Раньери был снят с поста главного тренера «Лестера»: команду принял его бывший ассистент Крэйг Шекспир.

Матч

Вест Бромвич - Челси - 0:1 (0:0)

Голы

Батшуайи 82 (0:1).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г. (Уилсон М., 64), Ньом, Флетчер, Филд (Якоб, 51), Маклин (Шадли, 59), Ливермор, Брант, Рондон

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Фабрегас, Мозес (Зума, 86), Азар (Виллиан, 75), Матич, Коста, Педро (Батшуайи, 76)

Предупреждения:

Маклин, 20; Филд, 36; Уилсон М., 71 - нет

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

12 мая 22:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция


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