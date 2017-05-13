«Урал» - «Краснодар». Табидзе получил травму и был заменен
Защитник «Урала» Джемал Табидзе получил травму в матче 28-го
тура чемпионата России против «Краснодара». Из-за этого его пришлось заменить.
Табидзе получил травму в эпизоде, когда рядом с ним не было
соперников. Степень серьезности повреждения пока неизвестна, игрок покинул
поле, хромая. Вместо него в игру на 37-й минуте вступил Александр Новиков.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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