Станислав Черчесов: Если братья Березуцкие чувствуют, что не готовы играть за сборную, это надо принять

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил вероятность возвращения в национальную команду ведущих защитников ЦСКА.

- На сегодняшний день ситуация такова, что Леша вновь получил травму. Если братья Березуцкие сами чувствуют, что не готовы, то надо это принять. А дальше будем смотреть по ситуации. Чемпионат России заканчивается, мы играем на Кубке конфедераций, затем начинается новый чемпионат.

Мы следим за их состоянием, за это время все может измениться. Что касается Игнашевича, то он принял решение закончить карьеру в сборной, и мы его позицию уважаем. Как и братья Березуцкие, он играет на стабильном уровне за клуб, причем, как правило, все трое в составе друг друга подменяют, – рассказал Черчесов.

26 мая сборная России начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который начнется 17 июня. Команда Станислава Черчесова проведет контрольные матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).

