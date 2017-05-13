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На матче «Крылья Советов» - «Зенит» ожидается более 20 000 зрителей

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Сегодня состоится матч 28-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Самарский клуб сообщил, сколько зрителей ожидается на матче.

Как сообщает официальный сайт «Крыльев»,  на матче ожидается более 20 000 болельщиков. Из них до 1500 болельщиков будут поддерживать питерский клуб.

Матч начнется в 16:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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