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РФПЛ. Автогол Налдо в матче «Урал» - «Краснодар» (ВИДЕО)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня проходят матчи 28-го тура РФПЛ. «Советский спорт» предлагает Вам ознакомиться с голами, забитыми в субботу.

«Урал» - «Краснодар» - 1:0 LIVE

Автогол: Налдо, 1:0.

«Амкар» - «Спартак» - 14:30 мск

«Крылья Советов» - «Зенит» - 16:00 мск

«Локомотив» - «Оренбург» - 19:30 мск

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Сергей Ващенко
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