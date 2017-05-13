РФПЛ. Автогол Налдо в матче «Урал» - «Краснодар» (ВИДЕО)

читайте также

«Спартак» назвал состав на матч с «Амкаром» Стал известен стартовый состав «Спартака» на матча 28-го тура чемпионата России против «Амкар».

На матче «Крылья Советов» - «Зенит» ожидается более 20 000 зрителей Сегодня состоится матч 28-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Самарский клуб сообщил, сколько зрителей ожидается на матче.

«Урал» - «Краснодар». Табидзе получил травму и был заменен Защитник «Урала» Джемал Табидзе получил травму в матче 28-го тура чемпионата России против «Краснодара». Из-за этого его пришлось заменить.

Чалов – лучший игрок матча ЦСКА – «Арсенал» по ударам Вчера в матче 28-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Арсенал» – 3:0. Два мяча забил Федор Чалов.

РФПЛ. 28-й тур. «Урал» - «Краснодар», «Амкар» – «Спартак» и другие матчи. Онлайн Все матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».

«Урал» – «Краснодар». Онлайн В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Краснодаром».

Игроки «Спартака» просили назначить Карреру главным тренером после ухода Аленичева Футболисты «Спартака» просили назначить Массимо Карреру главным тренером после того, как этот пост покинул Дмитрий Аленичев. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Урал» - «Краснодар». Стартовые составы Стали известны стартовые составы команд в матче 28-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Краснодаром».

Станислав Черчесов: «Спартак» оптимально воспользовался ранним вылетом из Лиги Европы и Кубка России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России.

Бердыев может вернуться в «Рубин» Курбан Бердыев может вновь стать главным тренером «Рубина». На данный момент он является вице-президентом «Ростова».

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом в матче с «Амкаром» Сегодня «Амкар» и «Спартак» сыграет в матче 28-го тура чемпионата России. Букмекеры считают фаворитом «Спартак».

Денис Давыдов: Мечтаю сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионов Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов надеется пробиться в основную команду красно-белых.

Возвращение легенды. 5 лучших матчей Лоськова за «Локомотив» Сегодня полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов возобновит и, наверное, тут же закончит карьеру футболиста. В матче с «Оренбургом» он уста

Дмитрий Лоськов: Работаю, тренируюсь, а там как тренер решит Вчера «Советский спорт» вручил подарок главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину на юбилей.

Александр Бубнов: «Локомотиву» нужно поздравить Семина и достойно проявить себя в прощальном матче Лоськова Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Оренбург» в 28-м туре чемпионата России.

Александр Бубнов: Новоиспеченному чемпиону России негоже проигрывать в Перми Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Амкар» - «Спартак» в 28-м туре чемпионата России.

Александр Бубнов: В матче «Крылья Советов» - «Зенит» поставлю на хозяев Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Зенит» в 28-м туре чемпионата России.

«Челси» - чемпион Англии, первое очко белорусов на ЧМХ и «Локомотив-Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

«Локомотив» – «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск) В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет с «Оренбургом».