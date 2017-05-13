РФПЛ. Автогол Налдо в матче «Урал» - «Краснодар» (ВИДЕО)
Сегодня проходят матчи 28-го тура РФПЛ. «Советский спорт» предлагает Вам ознакомиться с голами, забитыми в субботу.
«Урал» - «Краснодар» - 1:0 LIVE
Автогол: Налдо, 1:0.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #УралКраснодар 1:0 42' Налдо (автогол) pic.twitter.com/v2y0lHD62v— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.
«Амкар» - «Спартак» - 14:30 мск
«Крылья Советов» - «Зенит» - 16:00 мск
«Локомотив» - «Оренбург» - 19:30 мск
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