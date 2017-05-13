Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Краснодар
Футбол  Амкар- : -Спартак
Теннис  Надаль- : -Джокович
Хоккей  Латвия1 : 0США
Футбол  Крылья Советов- : -Зенит
Хоккей  Россия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Слуцкий может стать главным тренером «Уотфорда»

Источник:  The TimesКомментарии

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будущим летом может возглавить английский «Уотфорд», сообщает The Times.

По данным источника, российский специалист будет главным кандидатом на пост наставника команды в случае, если «Уотфорд» уволит итальянского тренера Вальтера Маццарри.

В данный момент клуб занимает 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» проиграл четыре последних матча чемпионата Англии, не забив в них ни одного мяча.

Напомним, Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в начале декабря прошлого года. После этого он заявил о своем желании поработать в английском футболе.

Другими кандидатами на пост наставника «Уотфорда» являются итальянец Клаудио Раньери и португалец Марку Силва.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» - чемпион. 5 причин успеха«Челси» - чемпион. 5 причин успеха«Советский спорт» рассказывает, за счет чего «Челси» в этом сезоне имел такое преимущество над конкурентами в чемпионате Англии.Клаудио Раньери: Горжусь тем, что премьер-лигу снова выиграл тренер-итальянецБывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал победу «Челси» в чемпионате Англии-2016/17.«Челси» получит 150 миллионов фунтов за победу в чемпионате Англии«Челси» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Англии нынешнего сезона. Стало известно, сколько клуб заработает в качестве призовых.Курильщик Буффон и гений Бензема. Главные события ервофутбола (видео)Курильщик Буффон и гений Бензема. Главные события ервофутбола (видео)«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.Фрэнк Лэмпард: Конте может сделать из «Челси» команду-династиюБывший капитан «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил роль Антонио Конте в последних успехах команды.Джон Терри установил рекорд АПЛЗащитник «Челси» Джон Терри стал первым капитаном в истории АПЛ, которому удалось вместе с клубом стать пятикратным чемпионом страны.Умер отец Поля ПогбаСкончался отец хавбека «МЮ», Поля Погба, Фассу Антуан Погба. Ему было 79 лет.«Челси» - чемпион Англии, первое очко белорусов на ЧМХ и «Локомотив-Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.АПЛ. 37-й тур. «Манчестер Сити» примет «Лестер», Сток Сити» – «Арсенал» и другие матчиВсе матчи чемпионата Англии по футболу на сайте «Советского спорта».Кевин Миральяс: Буду много работать, чтобы в следующем сезоне играть еще лучшеПолузащитник «Эвертона» Кевин Миральяс сообщил о том, почему принял решение продлить свой контракт с командой.«Мы - лучшая команда в АПЛ». Игроки и тренеры о чемпионстве «Челси»«Мы - лучшая команда в АПЛ». Игроки и тренеры о чемпионстве «Челси»«Советский спорт» собрал первые отклики игроков и тренеров после матча 37-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» - «Челси» (0:1).Эден Азар: Выдав невероятную серию, поверили, что можем выиграть премьер-лигуПолузащитник «Челси» Эден Азар не скрывал эмоций после выездной победы над «Вест Бромвичем» (1:0) в 37-м туре чемпионатат Англии.Антонио Конте: Удача тут не причем, это мы хорошо поработалиГлавный тренер лондонского «Челси» поделился впечатлениями от досрочного завоевания чемпионства после победы над «Вест Бромвичем» (1:0).«Челси» обыграл «Вест Бромвич» и досрочно стал чемпионом Англии«Челси» на выезде взял верх над «Вест Бромвичем» (1:0) в 37-м туре чемпионата Англии.«Эвертон» обыграл «Уотфорд»Матч 37-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Уотфордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Эвертона».Миральяс продлил контракт с «Эвертоном» (фото)Полузащитник Кевин Миральяс подписал новый контракт с «Эвертоном», сообщает официальный твиттер клуба из Ливерпуля.Дэвид Мойес: Надеюсь, Дефо останется в «Сандерленде», несмотря на опцию ухода в случае вылетаГлавный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес выразил надежду, что нападающий Джермейн Дефо останется в команде. Напомним, что команда уже вылетела из английской премьер-лиги.Валерий Непомнящий: Слуцкий? В «Челси»? Он готов к работе в АнглииВалерий Непомнящий: Слуцкий? В «Челси»? Он готов к работе в АнглииИзвестный футбольный специалист поделился своим мнением относительно возможной работы в Англии российского специалиста Леонида Слуцкого.«Видел наркотики и оружие, ел одну фасоль». Откровенное интервью Давида Луиза«Видел наркотики и оружие, ел одну фасоль». Откровенное интервью Давида ЛуизаЗащитник лондонского «Челси» Давид Луиз дал откровенное интервью британскому таблоиду Daily Mail.«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Хамеса РодригесаКак сообщает OK Diario, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.
Футбол
Станислав Черчесов: Если братья Березуцкие чувствуют, что не готовы играть за сборную, это надо принять
Футбол
Клаудио Раньери: Горжусь тем, что премьер-лигу снова выиграл тренер-итальянец
Футбол
«Реал» продлит контракт с Зиданом до 2020 года
Бокс
Владимиру Кличко присвоен второй номер в рейтинге WBC
все новости
Уотфорд
Уотфордкалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости