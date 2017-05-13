Слуцкий может стать главным тренером «Уотфорда»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будущим летом может возглавить английский «Уотфорд», сообщает The Times.

По данным источника, российский специалист будет главным кандидатом на пост наставника команды в случае, если «Уотфорд» уволит итальянского тренера Вальтера Маццарри.

В данный момент клуб занимает 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» проиграл четыре последних матча чемпионата Англии, не забив в них ни одного мяча.

Напомним, Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в начале декабря прошлого года. После этого он заявил о своем желании поработать в английском футболе.

Другими кандидатами на пост наставника «Уотфорда» являются итальянец Клаудио Раньери и португалец Марку Силва.







