Новичок НХЛ «Вегас» может подписать контракт с Да Костой
Клуб «Вегас Голден
Найтс», который будет выступать в НХЛ со следующего сезона, может
подписать контракт с нападающим ЦСКА Стефаном Да Костой. Об этом сообщил
источник, знакомый с ситуацией.
«Клуб НХЛ «Вегас»
рассматривает возможность подписания контракта со Стефаном Да Костой», -
приводит слова источника «Р-Спорт».
В минувшем сезоне 27-летний
Стефан Да Коста провел 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11)
очков. В плей-офф он провел десять матчей и набрал восемь (4+4) очков.
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