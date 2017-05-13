Новичок НХЛ «Вегас» может подписать контракт с Да Костой

Клуб «Вегас Голден Найтс», который будет выступать в НХЛ со следующего сезона, может подписать контракт с нападающим ЦСКА Стефаном Да Костой. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб НХЛ «Вегас» рассматривает возможность подписания контракта со Стефаном Да Костой», - приводит слова источника «Р-Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Стефан Да Коста провел 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков. В плей-офф он провел десять матчей и набрал восемь (4+4) очков.