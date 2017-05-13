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Кристобаль Юэ: Да Коста готов играть на уровне НХЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер сборной Франции Кристобаль Юэ прокомментировал новость о том, что его партнер по национальной команде, форвард ЦСКА Стефан Да Коста может перейти в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Юэ считает, что Да Коста готов играть в НХЛ.

«Я, конечно, не скаут НХЛ, но для меня очевидно, что Да Коста готов играть на этом уровне. Стефан - игрок невероятного таланта, пожалуй, он один из самых талантливых игроков, что я видел в своей жизни», - цитирует Юэ «Р-Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Стефан Да Коста провел 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков. В плей-офф он провел десять матчей и набрал восемь (4+4) очков.

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