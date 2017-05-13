Кристобаль Юэ: Да Коста готов играть на уровне НХЛ
Голкипер сборной Франции Кристобаль Юэ прокомментировал
новость о том, что его партнер по национальной команде, форвард ЦСКА Стефан Да
Коста может перейти в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Юэ считает, что Да Коста
готов играть в НХЛ.
«Я, конечно, не скаут НХЛ,
но для меня очевидно, что Да Коста готов играть на этом уровне. Стефан - игрок
невероятного таланта, пожалуй, он один из самых талантливых игроков, что я
видел в своей жизни», - цитирует Юэ «Р-Спорт».
В минувшем сезоне 27-летний
Стефан Да Коста провел 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11)
очков. В плей-офф он провел десять матчей и набрал восемь (4+4) очков.
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