«Крылья Советов» – «Зенит». Молло и Цаллагов сыграют с первых минут
Тренерский штаб
«Зенита» определился с составом на матч 28-го тура РФПЛ против «Крыльев
Советов».
Стартовый состав: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано, Цаллагов, Данни (к), Дзюба, Молло;
Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Нету, Эрнани, Юсупов, Маурисио, Мак, Кокорин, Кержаков, Джорджевич.
Напомним, матч пройдет 13 мая в Самаре и начнется в 16:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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Матч
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Смольников, Иванович, Данни, Жирков, Жулиано, Хави Гарсия, Молло, Дзюба
Место и дата
13 мая 16:00, Металлург, Текстовая трансляция
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