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«Крылья Советов» – «Зенит». Молло и Цаллагов сыграют с первых минут

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов».

Стартовый состав: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано, Цаллагов, Данни (к), Дзюба, Молло;

Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Нету, Эрнани, Юсупов, Маурисио, Мак, Кокорин, Кержаков, Джорджевич.

Напомним, матч пройдет 13 мая в Самаре и начнется в 16:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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Матч

Крылья Советов - Зенит

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Смольников, Иванович, Данни, Жирков, Жулиано, Хави Гарсия, Молло, Дзюба

Место и дата

13 мая 16:00, Металлург, Текстовая трансляция

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