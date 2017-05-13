Феликс Тринидад-старший: Головкин победит Альвареса, он более сбалансированный и искушенный боец
Известный тренер Феликс Тринидад-старший поделился ожиданиями от поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.
- Я считаю Головкина фаворитом. Он более сбалансированный и мастеровитый боец. За его плечами - успешная любительская карьера. Геннадий способен как технично боксировать, так и срубить оппонента одним ударом. Альварес в поединке с Чавесом-младшим показал, что он силен в среднем весе. Но у него нет удара, способного потрясти настоящего средневеса, и в поединке с Головкиным данный фактор может сработать против мексиканца, - заявил Тринидад.
Felix Trinidad's Father: Golovkin is More Complete, Beats Canelo https://t.co/s12HIrg0Ka #boxing pic.twitter.com/oCjnAiOFpL— BoxingScene.com (@boxingscene) 13 мая 2017 г.
Поединок Сауля Альвареса с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
Феликс Тринидад-младший ранее владел чемпионскими поясами в первом среднем и среднем весах. В его активе - победы над Фернандо Варгасом, Оскаром де ла Хойей, Пернеллом Уитакером, Рикардо Майоргой.