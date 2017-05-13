Феликс Тринидад-старший: Головкин победит Альвареса, он более сбалансированный и искушенный боец

Известный тренер Феликс Тринидад-старший поделился ожиданиями от поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.

- Я считаю Головкина фаворитом. Он более сбалансированный и мастеровитый боец. За его плечами - успешная любительская карьера. Геннадий способен как технично боксировать, так и срубить оппонента одним ударом. Альварес в поединке с Чавесом-младшим показал, что он силен в среднем весе. Но у него нет удара, способного потрясти настоящего средневеса, и в поединке с Головкиным данный фактор может сработать против мексиканца, - заявил Тринидад.

Поединок Сауля Альвареса с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Феликс Тринидад-младший ранее владел чемпионскими поясами в первом среднем и среднем весах. В его активе - победы над Фернандо Варгасом, Оскаром де ла Хойей, Пернеллом Уитакером, Рикардо Майоргой.

