«Спартак» назвал состав на матч с «Амкаром»
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матча 28-го тура
чемпионата России против «Амкар».
«Спартак»: Селихов, Тигиев, Джикия, Боккетти, Кутепов,
Леонтьев, Глушаков, Самедов, Ананидзе, Мельгарехо, Адриано.
Запасные: Песьяков, Ребров, Комбаров, Маурисио, Ещенко,
Таски, Тимофеев, Зобнин, Фернандо, Попов, Промес, Зе Луиш.
Матч начнется в 14:30 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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