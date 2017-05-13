«Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уралом»

Матч 28-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Краснодаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Мяч в собственные ворота на 42-й минуте забил Налдо. Он прервал прострел Емельянова, опередив Синицына, но мяч от его ноги влетел в сетку ворота «Краснодара». В концовке игры ударом с близкого расстояния счет сравнял Виктор Классон.

«Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место. У «Краснодара» 46 очков и четвертое место. В следующем туре «Урал» примет «Локомотив», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Зенитом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига



28-й тур