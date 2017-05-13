«Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уралом»
Матч 28-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Краснодаром»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Мяч в собственные ворота на 42-й минуте забил
Налдо. Он прервал прострел Емельянова, опередив Синицына, но мяч от его ноги
влетел в сетку ворота «Краснодара». В концовке игры ударом с близкого расстояния счет сравнял Виктор Классон.
«Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место. У «Краснодара»
46 очков и четвертое место. В следующем туре «Урал» примет «Локомотив», а «Краснодар»
на выезде сыграет с «Зенитом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат России. Премьер-лига
28-й тур
Матч
Голы
Налдо 42 (1:0 - автогол). Классон 90 (1:1).
Состав
Урал: Арапов, Балажиц, Данцев, Табидзе (Новиков, 37), Димитров, Емельянов, Павленко (Фидлер, 57), Бикфалви, Кулаков, Ильин, Манучарян (Лунгу, 68)
Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Калешин (Рамирес, 76), Торбинский, Каборе, Классон, Перейра (Жоаозиньо, 61), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 46), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Перейра, 50; Налдо, 64; Гранквист, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
13 мая 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция