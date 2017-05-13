Стипе Миочич - Джуниор дос Сантос. Кто победит? (ОПРОС)
14 мая состоится бой между Стипе Миочичем и Джуниором дос Сантосом.
«Советский спорт» предлагает вам принять участие в опросе.
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|Урал1 : 1Краснодар
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|Амкар0 : 0Спартак
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|Надаль- : -Джокович
|Хоккей
|Латвия3 : 3США
|Футбол
|Крылья Советов- : -Зенит
|Хоккей
|Россия- : -Словакия
14 мая состоится бой между Стипе Миочичем и Джуниором дос Сантосом.
«Советский спорт» предлагает вам принять участие в опросе.