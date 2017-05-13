«Зенит» гарантировал себе медали чемпионата России

«Зенит» по итогам матча 28-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Краснодаром», который закончился вничью со счетом 1:1, гарантировал себе попадание в тройку призеров чемпионата.

«Краснодар» с 46 очками остался на четвертом месте. В активе петербуржцев 52 очка и игра в запасе. В случае равенства очков «Зенит» опередит команду Игоря Шалимова по количеству побед.

Чемпионом за три тура до конца чемпионата стал «Спартак». На втором месте с 56 баллами идет ЦСКА.

Напомним, «Зенит» свой матч в 28-м туре проведет 13 мая в Самаре против «Крыльев Советов». Игра начнется в 16:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.