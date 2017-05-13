«Зенит» гарантировал себе медали чемпионата России
«Зенит» по итогам
матча 28-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Краснодаром», который закончился вничью
со счетом 1:1, гарантировал себе попадание в тройку призеров чемпионата.
«Краснодар» с 46 очками остался на четвертом месте. В активе
петербуржцев 52 очка и игра в запасе. В
случае равенства очков «Зенит» опередит команду Игоря Шалимова по количеству
побед.
Чемпионом за три тура до конца чемпионата стал «Спартак». На
втором месте с 56 баллами идет ЦСКА.
Напомним, «Зенит» свой матч в 28-м туре проведет 13 мая в Самаре против «Крыльев Советов». Игра начнется в 16:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Смольников, Иванович, Данни, Жирков, Жулиано, Хави Гарсия, Молло, Дзюба
Место и дата
13 мая 16:00, Металлург, Текстовая трансляция