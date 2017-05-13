«Локомотив» подтвердил расторжение контракта со Шкулетичем

Московский «Локомотив» подтвердил факт разрыва контракта с нападающим Петаром Шкулетичем.

«Мы благодарим Петара за время, проведенное в «Локомотиве», и желаем успехов в дальнейшем», - говорится в сообщении на официальном сайте столичного клуба.

В текущем сезоне 26-летний серб провел за «Локомотив» 10 игр, в которых забил два мяча.

После зимнего перерыва он ни разу не появился на поле.

Шкулетич перешел в российский клуб из белградского «Партизана» в 2015 году.