«Локомотив» подтвердил расторжение контракта со Шкулетичем
Московский «Локомотив» подтвердил факт разрыва контракта с нападающим Петаром Шкулетичем.
«Мы благодарим Петара за время, проведенное в «Локомотиве», и желаем успехов в дальнейшем», - говорится в сообщении на официальном сайте столичного клуба.
В текущем сезоне 26-летний серб провел за «Локомотив» 10 игр, в которых забил два мяча.
После зимнего перерыва он ни разу не появился на поле.
Шкулетич перешел в российский клуб из белградского «Партизана» в 2015 году.
Матч
Место и дата
13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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