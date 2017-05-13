Россия – Словакия. Ничушкин выйдет в четвертом звене, Панарин пропустит матч
Тренерский штаб
сборной России назвал состав на матч группового этапа чемпионата мира против
Словакии.
В воротах сыграет Андрей Василевский. В запасе остался Илья
Сорокин.
Первое звено: Киселевич — Гавриков, Телегин — Андронов —Плотников ;
Второе звено:
Антипин — Белов, Гусев — Шипачев — Дадонов;
Третье звено: Проворов
— Миронов, Наместников — Кучеров;
Четвертое звено: Зуб, Ничушкин — Ткачев — Барабанов.
Этот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мира
Напомним, матч состоится 13 мая в Кельне и начнется в 17:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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