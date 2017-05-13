Россия – Словакия. Ничушкин выйдет в четвертом звене, Панарин пропустит матч

Тренерский штаб сборной России назвал состав на матч группового этапа чемпионата мира против Словакии.

В воротах сыграет Андрей Василевский. В запасе остался Илья Сорокин.

Первое звено: Киселевич — Гавриков, Телегин — Андронов —Плотников ;

Второе звено: Антипин — Белов, Гусев — Шипачев — Дадонов;

Третье звено: Проворов — Миронов, Наместников — Кучеров;

Четвертое звено: Зуб, Ничушкин — Ткачев — Барабанов.

Этот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мира

Напомним, матч состоится 13 мая в Кельне и начнется в 17:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.