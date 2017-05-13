Александр Тарханов: Второй тайм был тяжелым
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился
впечатлениями после матча против «Краснодара». Напомним, что игра завершилась
вничью (1:1).
«Доволен ли я результатом? Они забили нам две минуты до
конца, поэтому считаю, что мы упустили победу. Мы могли отбиться, но второй
тайм был тяжелый, они оказывали давление на нас», - сказал Тарханов в эфире
телеканала «Наш футбол».
Мяч
в собственные ворота на 42-й минуте забил Налдо. Он прервал прострел
Емельянова, опередив Синицына, но мяч от его ноги влетел в сетку ворота
«Краснодара». В концовке игры ударом с близкого расстояния счет сравнял Виктор
Классон.
«Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место. У «Краснодара» 46 очков и четвертое место. В следующем туре «Урал» примет «Локомотив», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Зенитом».
Матч
Голы
Налдо 42 (1:0 - автогол). Классон 90 (1:1).
Состав
Урал: Арапов, Балажиц, Данцев, Табидзе (Новиков, 37), Димитров, Емельянов, Павленко (Фидлер, 57), Бикфалви, Кулаков, Ильин, Манучарян (Лунгу, 68)
Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Калешин (Рамирес, 76), Торбинский, Каборе, Классон, Перейра (Жоаозиньо, 61), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 46), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Перейра, 50; Налдо, 64; Гранквист, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
13 мая 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция