Александр Тарханов: Второй тайм был тяжелым

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями после матча против «Краснодара». Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Доволен ли я результатом? Они забили нам две минуты до конца, поэтому считаю, что мы упустили победу. Мы могли отбиться, но второй тайм был тяжелый, они оказывали давление на нас», - сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

Мяч в собственные ворота на 42-й минуте забил Налдо. Он прервал прострел Емельянова, опередив Синицына, но мяч от его ноги влетел в сетку ворота «Краснодара». В концовке игры ударом с близкого расстояния счет сравнял Виктор Классон.

«Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место. У «Краснодара» 46 очков и четвертое место. В следующем туре «Урал» примет «Локомотив», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Зенитом».