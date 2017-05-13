Игорь Шалимов: По игре доволен только вторым таймом
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился
впечатлениями после матча с «Уралом» в 28-м туре чемпионата России. Напомним,
что игра завершилась вничью (1:1).
«Доволен ли я результатом? По тому, как складывался матч, конечно доволен. Что касается игры, то доволен только вторым
таймом. Много простых ошибок было в первом тайме, «Урал» был злее и сконцентрированнее
нас. Сработали ли замены? Раз забили,
значит, наверное, сработали», - сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».
Мяч в собственные ворота на 42-й
минуте забил Налдо. Он прервал прострел Емельянова, опередив Синицына, но мяч
от его ноги влетел в сетку ворота «Краснодара». В концовке игры ударом с
близкого расстояния счет сравнял Виктор Классон.
«Урал» набрал 30 очков и
занимает 11-е место. У «Краснодара» 46 очков и четвертое место. В следующем
туре «Урал» примет «Локомотив», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Зенитом».