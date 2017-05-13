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Игорь Шалимов: По игре доволен только вторым таймом

Максим Кравченко
Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча с «Уралом» в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Доволен ли я результатом? По тому,  как складывался матч,  конечно доволен.  Что касается игры, то доволен только вторым таймом. Много простых ошибок было в первом тайме, «Урал» был злее и сконцентрированнее нас. Сработали ли замены?  Раз забили, значит, наверное, сработали», - сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

 Мяч в собственные ворота на 42-й минуте забил Налдо. Он прервал прострел Емельянова, опередив Синицына, но мяч от его ноги влетел в сетку ворота «Краснодара». В концовке игры ударом с близкого расстояния счет сравнял Виктор Классон.

«Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место. У «Краснодара» 46 очков и четвертое место. В следующем туре «Урал» примет «Локомотив», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Зенитом».

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