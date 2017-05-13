Состав «Локомотива» пополнили восемь игроков
«Локомотив» в результате обменов пополнился восемью игроками, сообщается на официальном сайте КХЛ.
В обмен за каждого хоккеиста ярославский клуб заплатил денежную компенсацию их прежним клубам.
Из «Лады» был выменян нападающий Александр Мокшанцев, из «Северстали» - защитник Дмитрий Юшкевич, из ХК «Рязань» (ВХЛ) - нападающие Иван Петраков и Андрей Чванчиков, а также защитники Алексей Турчанинов и Роман Хисамутдинов, из «Молота-Прикамье» (ВХЛ) - нападающие Алексей Кулагин и Александр Лебедев.
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