Вратарь сборной Словакии Лацо: Наша первая задача - остановить Панарина

Голкипер сборной Словакии Ян Лацо поделился ожиданиями от встречи с командой России на групповом этапе чемпионата мира.

В первых четырех встречах россияне добились побед и возглавляют таблицу группы А с 11 очками. У команды Словакии 4 очка после такого же количества проведенных игр. На счету Панарина 3 шайбы и 7 передач в 4 матчах турнира.

«На каждом чемпионате мира у сборной России очень хорошая команда, поэтому нам надо быть готовыми на 100%, - цитирует Лацо «Р-Спорт». - И, конечно, нам надо больше внимания уделить Артемию Панарину. Он уже набрал много очков, играет блестяще, первая задача – его остановить, потом всех остальных».

Игра в Кельне начнется сегодня в 17:15 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.