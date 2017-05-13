Известный боксер Томас Дулорме подрабатывает таксистом в США

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Тайсон назвал «фигней» возможный поединок Макгрегора и Мэйвезера Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о возможном поединке чемпиона UFC Конора Макгрегора с непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером, который завершил карьеру осенью 2015 года.

Мэйвезер объявил о желании приобрести клуб НБА Известный американский боксер Флойд Мэйвезер-младший сообщил о решении приобрести клуб НБА, сообщает «RT на русском». Об этом он объявил в инстаграме после встречи с президентом «Лейкерс» Мэджиком Джонсоном.

Представитель Showtime: По бою Мэйвезер—Макгрегор ситуация зашла в тупик Исполнительный вице-президент Showtime Sports Стивен Эспиноза заявил, что не видит существенного прогресса в переговорах по организации боя между Флойдом Мэйвезером и Конором Макргегором.

Конор Макгрегор: Если Мэйвезер наложил в штаны, я проведу бой с Пакьяо Знаменитый ирландский боец ММА Конор Макгрегор не уверен в том, что он проведет поединок с Флойдом Мэйвезером в 2017 году.

Дядя Мэйвезера: UFC хочет забрать 80% гонорара Макгрегора за бой с Флойдом Стали известны некоторые детали контракта на бой между бойцом Конором Макгрегором и боксером Флойдом Мэйвезером. Об этом рассказал дядя американца Джефф Мэйвезер.

Дана Уайт: Бой Макгрегор – Мэйвезер станет первым и последним в своем роде Президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок между бойцом Конором Макгрегором и боксером Флойдом Мэйвезером станет уникальным и не получит продолжения.

«Вашингтон» выиграл «регулярку», Бэттман критикует МОК и профсоюз, а Мусу задержала полиция. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра четверга.

Спортивная комиссия штата Невада одобрила проведение боя Мэйвезер – Макгрегор Директор Государственной спортивной комиссии штата Невада Боб Беннет дал добро на проведение между Флойдом Мейвезером-младшим и бойцом ММА Конором Макгрегором.

Федор Емельяненко: Думаю, у Макгрегора не будет шансов в бою с Мэйвезером Российский боец смешанного стиля Федора Емельяненко поделился мнением о возможном бое Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора.

Ростислав Плечко: Надеюсь, что Мэйвезер напряжется и нокаутирует Макгрегора Чемпион России по боксу в супертяжелом весе Ростислав Плечко в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном бое Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора.

Чел Соннен: Мэйвезер и Макгрегор уже договорились о проведении боя Боец ММА Чел Соннен рассказал о том, что, по его информации, Флойд Мэйвезер-младший и Конор Макгрегор уже договорились о проведении боя.

Аналитик HBO: Конечно, Макгрегор не победит Мэйвезера по правилам бокса. Ну и что? Аналитик телеканала НВО Макс Келлерман поделился своим мнением о возможном поединке Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор.

«Макгрегор спокойно продержится три раунда в бою против Мэйвезера» На сайте «Советского спорта» вышел свежий выпуск передачи «Пропустил немножко».

Безвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидера Поединки минувшего уик-энда внесли сумятицу в и без того запутанное распределение главных ролей на современном ринге.

Макгрегор заявил, что бой против Мэйвезера может состоится в сентябре Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор заявил, что бой с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером может состояться в этом году.

Конор Макгрегор: Я нокаутирую Мэйвезера и шокирую весь мир Самый популярный боец современного ММА ирландец Конор Макгрегор уверен в том, что ему по силам отправить в нокаут Флойда Мэйвезера-младшего.

Мэйвезеру заплатили пять миллионов рублей за мастер-класс в Москве Знаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший провел мастер-класс в Москве. За это он получил серьезный гонорар.

Рамзан Кадыров: Уверен, опыт такого великого спортсмена, как Мэйвезер, будет бесценен для воспитанников клуба «Ахмат» Президент Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram разместил пост, посвященный прилету в республику экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

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