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Известный боксер Томас Дулорме подрабатывает таксистом в США

Источник:  TMZКомментарии

Находящийся на контракте у компании Mayweather Promotions экс-претендент на титул чемпиона мира 27-летний пуэрториканец Томас Дулорме вынужден подрабатывать таксистом.

Один из любителей бокса вызвал такси и был удивлен, увидев в качестве водителя Дулорме.

Сам боксер так объяснил происходящее: «Да, я часть TMT (The Money Team), но не их денег».

Напомним, что в 2015 году Томас Дулорме проиграл техническим нокаутом в шестом раунде титульного поединка американцу Теренсу Кроуфорду. 

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