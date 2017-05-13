Российские политики, спортсмены и звезды шоу-бизнеса провели благотворительный баскетбольный матч

В московском дворце спорта «Крылатское» состоялся благотворительный баскетбольный матч. В нем приняли участие политики, спортсмены и деятели культуры.

Как сообщает ТАСС, собранные от матча средства поступят на поддержку детей с ДЦП. Организатором мероприятия является актер Гоша Куценко. Он сказал, что за пять лет проведения этой благотворительной акции удалось собрать более 35 миллионов рублей.



В матче приняли участие спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр спорта Павел Колобков, министр энергетики Александр Новак, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и другие.

Перед игрой гимн России исполнила певица Юлия Самойлова.