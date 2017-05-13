Стадион «Динамо» может открыться раньше запланированного срока

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил, что стадион «Динамо» в Петровском парке Москвы может быть открыт раньше марта следующего года, на который запланирована сдача объекта в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что арену планируется открыть весной 2018 года. При этом первый тестовый матч будет проведен в этом году в день рождения вратаря Льва Яшина - 22 октября.

«Строительство стадиона «Динамо» идет по графику, я доволен ходом строительства. Откроемся весной - может даже раньше. Но первый тестовый матч проведем 22 октября. После этого и до открытия пройдут несколько тестовых мероприятий. Они будут идти всю зиму», - цитирует Перегудова ТАСС.

Стадион, вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.