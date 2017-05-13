Райкконен показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Испании, Квят – 15-й
На Гран-при Испании состоялась третья свободная практика. Лучшее
время показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.
Второй результат показал партнер Райкконена по «Феррари» Себастьян Феттель. На третьем месте Льюис Хэмилитон из «Мерседеса», на четвертом – еще один представитель этой команды Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 15-й результат.
Гран-при Испании
Барселона
Третья свободная практика
- Кими
Райкконен («Феррари») – 1.20,214 (20 кругов)
- Себастьян
Феттель («Феррари») +0,242 (7)
- Льюис
Хэмилтон («Мерседес») +0,381 (12)
- Валттери
Боттас («Мерседес») +0,654 (7)
- Макс
Ферстаппен («Ред Булл») +0,811 (14)
- Даниэль
Риккардо («Ред Булл») +1,035 (15)
- Нико
Хюлькенберг («Рено») +1,456 (13)
- Фелипе
Масса («Уильямс») +1,532 (19)
- Карлос
Сайнс («Торо Россо») +1,621 (19)
- Фернандо
Алонсо («Макларен») +1,879 (16)
- Ромен
Грожан («Хаас») +1,914 (21)
- Кевин
Магнуссен («Хаас») +2,000 (12)
- Серхио
Перес («Форс-Индия») +2,023 (19)
- Эстебан
Окон («Форс-Индия») +2,083 (22)
- Даниил
Квят («Торо Россо») +2,177 (15)
- Маркус
Эрикссон («Заубер») +2,299 (20)
- Ланс
Стролл («Уильямс») +2,360 (19)
- Джолион
Палмер («Рено») +2,541 (13)
- Стоффель
Вандорн («Макларен») +2,639 (15)
- Паскаль
Верляйн («Заубер») +2,760 (19)
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