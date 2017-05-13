Райкконен показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Испании, Квят – 15-й

Сергей Сироткин: В этом сезоне я еще не раз буду участвовать в пятничных тренировках

Российский тест-пилот команды «Рено» Сергей Сироткин поделился впечатлениями после участия в пятничной тренировке на Гран-при Испании. Он отметил, что еще будет принимать участие в свободных практиках в текущем сезоне.