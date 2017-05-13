Андрей Миронов: Решение поехать в «Колорадо» принял после вылета «Динамо» из плей-офф

Защитник сборной России Андрей Миронов рассказал, когда он решился на отъезд в НХЛ.

Накануне «Колорадо» официально объявил, что российский игрок подписал с клубом двухлетний контракт. Защитник выступал за «Динамо» в течение пяти лет, в 2013 году стал с клубом обладателем Кубка Гагарина. В завершившемся сезоне бело-голубые в 1/4 финала плей-офф уступили СКА со счетом 1-4 в серии.

«Решение поехать в «Колорадо» я принял после окончания сезона с «Динамо» - то есть где-то 2,5 месяца назад. Я еще размышлял, что к чему, и после плей-офф мы поговорили с клубом обо всем, - цитирует Миронова ТАСС. - Во время сезона я об этом постоянно не думал, сильно отвлекаться не хотелось. Спасибо огромное Андрею Николаевичу (генеральному директору «Динамо» Андрею Сафронову), что разрешил мне уехать, хотя у меня действовал еще контракт».