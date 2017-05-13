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Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом стартового матча серии с «Оттавой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на первую встречу финала Восточной конференции НХЛ, в которой «Питтсбург» примет «Оттаву».

Победа команды Евгения Малкина в основное время оценивается коэффициентом 1,83, тогда как виктория ее соперника идет за 3,69.

За ничью букмекеры предлагают 4,12.

Игра начнется 14 мая в 02:00 мск.

Матч

Питтсбург - Оттава

Место и дата

14 мая 02:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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