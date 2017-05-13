Бэкстрем усилит сборную Швеции на чемпионате мира
Центрфорвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем в воскресенье утром должен прилететь в Германию, где проходит чемпионат мира по хоккею.
29-летний нападающий будет включен в заявку сборной Швеции на турнир.
Напомним, «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3-4 и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.
Ранее Бэкстрем уже становился чемпионом мира в составе «Тре Крунур» (Рига-2006).
В данный момент шведы занимают вторую строчку в турнирной таблице группы А.
Матч
Место и дата
14 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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