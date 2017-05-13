Руслан Камболов: «Рубин» сейчас уже ничего не боится

Полузащатник «Рубина» Руслан Камболов поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Ростовом» в 28-м туре РФПЛ.

- «Ростов» пропускал дома только от «Манчестера Юнайтед». Не боитесь?

- «Рубин» сейчас уже ничего не боится, наверное. Загадывать я не люблю и просто хочу, чтобы мы удачно сыграли, показали свой футбол.

- Матч для команды особенный?

- Нет, не чувствую такого. Я понимаю, что Курбан Бекиевич - особая фигура. Но я такой человек, что для меня любая игра особенная.

- Три тура до конца. «Рубин» ни на что не претендует. Как находить мотивацию?

- Хочется на шестом месте закончить сезон. Но нужно не расслабляться, не думать об отпуске. Нужно по максимуму сыграть, выложиться и набрать очки. Нужно отображать тренерскую идею.

Игра «Ростов» - «Рубин» пройдет в воскресенье, начало - в 19:00 мск.