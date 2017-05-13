Руслан Камболов: «Рубин» сейчас уже ничего не боится
Полузащатник «Рубина» Руслан Камболов поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Ростовом» в 28-м туре РФПЛ.
- «Ростов» пропускал дома только от «Манчестера Юнайтед». Не
боитесь?
- «Рубин» сейчас уже ничего не боится, наверное. Загадывать я не люблю и просто хочу, чтобы мы удачно сыграли, показали свой футбол.
- Матч для команды особенный?
- Нет, не чувствую такого. Я понимаю, что Курбан Бекиевич - особая фигура. Но я такой человек, что для меня любая игра особенная.
- Три тура до конца. «Рубин» ни
на что не претендует. Как находить мотивацию?
- Хочется на шестом месте закончить сезон. Но нужно не расслабляться, не думать об отпуске. Нужно по максимуму сыграть, выложиться и набрать очки. Нужно отображать тренерскую идею.
Игра «Ростов» - «Рубин» пройдет в воскресенье, начало - в 19:00 мск.
Матч
Место и дата
14 мая 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция