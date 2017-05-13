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Гендиректор «Арсенала»: Надеемся, Габулов будет готов к матчу с «Амкаром»

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о состоянии вратаря команды Владимира Габулова.

Напомним, Габулов получил травму 12 мая в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:3) и был заменен на 46-й минуте встречи.

«У него есть проблема с ногой, но, думаю, несерьезная. Посмотрим, что сегодня покажет обследование. Надеемся, что он будет готов к следующему матчу», - цитирует Балашова ТАСС.

В 29-м туре РФПЛ «Арсенал» 17 мая примет «Амкар».

В этом сезоне Габулов в 11 матчах чемпионата России пропустил 16 мячей.



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