Андрей Шевченко: Лобановский хотел попробовать себя в зарубежном клубе
Сегодня исполняется 15 лет со дня смерти Валерия Лобановского.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который играл под руководством
Лобановского в киевском «Динамо», сказал, что знаменитый тренер хотел
попробовать себя за рубежом.
— Наставник интересовался организацией работы в Милане?
— Конечно. Валерию Васильевичу было важно все — тренировочный процесс,
бытовые вопросы и так далее. Все мелочи и детали.
— Слышал, вы однажды рассказали, как футболисты в Италии теряют сознание
после одного из самых простых тестов, и Лобановский долго смеялся. Было такое?
— Я уже плохо помню, но что-то такое, наверное, было (улыбается). Тренер не
упускал ничего, его, повторюсь, интересовало абсолютно все. Кто бы что ни
говорил, но у него было желание уехать и попробовать себя в зарубежном клубе.
Сдерживал, мне кажется, один момент — незнание языка, - цитирует Шевченко zbirna.com.