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Андрей Шевченко: Лобановский хотел попробовать себя в зарубежном клубе

Комментарии

Сегодня исполняется 15 лет со дня смерти Валерия Лобановского. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который играл под руководством Лобановского в киевском «Динамо», сказал, что знаменитый тренер хотел попробовать себя за рубежом.

— Наставник интересовался организацией работы в Милане?

— Конечно. Валерию Васильевичу было важно все — тренировочный процесс, бытовые вопросы и так далее. Все мелочи и детали.  

— Слышал, вы однажды рассказали, как футболисты в Италии теряют сознание после одного из самых простых тестов, и Лобановский долго смеялся. Было такое?

— Я уже плохо помню, но что-то такое, наверное, было (улыбается). Тренер не упускал ничего, его, повторюсь, интересовало абсолютно все. Кто бы что ни говорил, но у него было желание уехать и попробовать себя в зарубежном клубе. Сдерживал, мне кажется, один момент — незнание языка, - цитирует Шевченко zbirna.com.


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