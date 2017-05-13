Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Краснодар
Футбол  Амкар0 : 1Спартак
Теннис  Надаль- : -Джокович
Хоккей  Латвия3 : 5США
Футбол  Крылья Советов0 : 3Зенит
Хоккей  Россия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Финляндия в овертайме обыграла Норвегию на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными Норвегии и Финляндии завершился победой финской команды в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2.

В составе победителей отличились Юусо Хиетанен, Юлиус Хонка и Маркус Ханникайнен. У норвежцев шайбы в активе Андерса Бастиансена и Андреаса Мартинсена.

Финляндия набрала девять очков и занимает четвертое место в группе В. У сборной Норвегии восемь очков и пятое место.

Чемпионат мира. Париж (Франция)

Группа В

5-й тур

Матч

Норвегия - Финляндия - 2:3 О.Т. (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы:

Бастиансен (Норстебо), 18:38 (1:0 - бол.). Хиетанен (Лаюнен В., Ахо), 25:33 (1:1 - бол.). Хонка (Охтамаа, Ханникайнен), 28:11 (1:2). Мартинсен 59:31 (2:2). Ханникайнен (Пюёряля), 61:55 (2:3).

Место и дата

13 мая 13:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Орлов: Приятно, что позвали в сборную РоссииЗащитник сборной России Дмитрий Орлов рассказал об отсутствии сложностей при переходе на большие площадки.Они уезжают из сборной. Интервью с Капризовым и ЛюбимовымОни уезжают из сборной. Интервью с Капризовым и ЛюбимовымКирилл Капризов и Роман Любимов покидают сборную Россиию по хоккею.«Где скажут, там и буду играть». Первое интервью Кузнецова по прилету в Кельн«Где скажут, там и буду играть». Первое интервью Кузнецова по прилету в КельнЕвгений Кузнецов дал интервью «Советскому спорту».Хенрик Лундквист: По-прежнему надеюсь, что смогу сыграть на ОлимпиадеГолкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением об отказе НХЛ отпускать игроков лиги на Олимпиаду 2018 года.Хенрик Лундквист: У сборной России и без Овечкина отличные шанс на золото ЧМГолкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением об отсутствии в составе сборной России Александра Овечкина.Россия – Словакия. Ничушкин выйдет в четвертом звене, Панарин пропустит матчТренерский штаб сборной России назвал состав на матч группового этапа чемпионата мира против Словакии.Сборная США одержала волевую победу над ЛатвиейСборная США переиграла команду Латвии (5:3) в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею-2017.Бэкстрем усилит сборную Швеции на чемпионате мираЦентрфорвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем в воскресенье утром должен прилететь в Германию, где проходит чемпионат мира по хоккею.Вратарь сборной Словакии Лацо: Наша первая задача - остановить ПанаринаГолкипер сборной Словакии Ян Лацо поделился ожиданиями от встречи с командой России на групповом этапе чемпионата мира.Думай, кому лайкаешь! Голкипера сборной Германии осудили за симпатии к ГитлеруДумай, кому лайкаешь! Голкипера сборной Германии осудили за симпатии к ГитлеруНемецкий вратарь Томас Грайсс рискует пропустить Зимние игры в Пхенчхане из-за экстремистского лайка в Инстаграм.Кристобаль Юэ: Да Коста готов играть на уровне НХЛГолкипер сборной Франции Кристобаль Юэ прокомментировал новость о том, что его партнер по национальной команде, форвард ЦСКА Стефан Да Коста может перейти в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Юэ считает, что Да Коста готов играть в НХЛ.ЧМХ-2017. Латвия – США, Норвегия – Финляндия и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею.Жуткий кадр, который объяснит: Овечкин правильно сделал, что не поехал на ЧМЖуткий кадр, который объяснит: Овечкин правильно сделал, что не поехал на ЧМЕсли у кого-то еще остались мысли, что Александр Овечкин зря не приехал в сборную России на чемпионат мира – это вы зря.Рене Фазель: Овечкин не молодеет, ему было бы сложно сыграть на чемпионате мираПрезидент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал отсутствие фамилии Александра Овечкина в дозаявке сборной России на чемпионат мира-2017.Букмекеры не сомневаются в победе сборной России над Словакией на чемпионате мираСегодня сборная России сыграет с командой Словакией матч группового раунда чемпионата мира-2017.Каспарс Даугавиньш: Любой игрок с детских лет мечтает поиграть в НХЛФорвард сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал отъезд ряда звезд КХЛ за океан по окончании текущего сезона.«Челси» - чемпион Англии, первое очко белорусов на ЧМХ и «Локомотив-Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Россия – Словакия. Начало текстовой трансляции в 17:15 (мск)В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Словакии.Дэйв Хендерсон: Всегда было сложно играть против белорусовГлавный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон поделился впечатлениями от победы над сборной Белоруссии (4:3 Б) на чемпионате мира по хоккею.Дэйв Льюис: Могли победить в овертайме, но дважды попали в штангуГлавный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис прокомментировал поражение от команды Франции (3:4 Б) на чемпионате мира по хоккею.
Футбол
РФПЛ. Гол Самедова в матче «Амкар» - «Спартак» (ВИДЕО)
Хоккей
Сборная США одержала волевую победу над Латвией
Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Норвегию на чемпионате мира
Хоккей
Бэкстрем усилит сборную Швеции на чемпионате мира
все новости
Норвегия
Норвегиякалендарьстатистика
Финляндия
Финляндиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости