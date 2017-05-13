Финляндия в овертайме обыграла Норвегию на чемпионате мира
Матч чемпионата мира по хоккею между сборными Норвегии и Финляндии
завершился победой финской команды в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2.
В составе победителей отличились Юусо Хиетанен, Юлиус Хонка и Маркус Ханникайнен. У норвежцев шайбы в активе
Андерса Бастиансена и Андреаса Мартинсена.
Финляндия набрала девять очков и занимает четвертое место в группе В.
У сборной Норвегии восемь очков и пятое место.
Чемпионат мира. Париж (Франция)
Группа В
5-й тур
Матч
Норвегия - Финляндия - 2:3 О.Т. (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Бастиансен (Норстебо), 18:38 (1:0 - бол.). Хиетанен (Лаюнен В., Ахо), 25:33 (1:1 - бол.). Хонка (Охтамаа, Ханникайнен), 28:11 (1:2). Мартинсен 59:31 (2:2). Ханникайнен (Пюёряля), 61:55 (2:3).
Место и дата
13 мая 13:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция