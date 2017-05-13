Сборная США одержала волевую победу над Латвией
Сборная США переиграла команду Латвии (5:3) в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею-2017.
К середине второго периода американцы уступали команде Боба Хартли со счетом 1:3.
Однако затем шайбы, заброшенные Ником Бьюгстадом, Джонни Годро, Эндрю Коппом и Диланом Ларкином перевернули ход игры.
Сборная СЩА благодаря сегодняшней победе возглавила турнирную таблицу группы А (12 очков после пяти проведенных матчей). Команда Латвии по-прежнему располагается на четвертом месте (9 очков).
14 мая американцы сыграют в Кельне со словаками, а сборная Латвии на следующий день сразится с командой России.
Матч
Латвия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Блюгерс (Бичевскис), 11:23 (1:0). Даугавиньш (Букартс Р., Дзериньш), 20:07 (2:0). Комфер (Ли), 29:00 (2:1). Цибульскис (Индрашис), 31:37 (3:1 - бол.). Бьюгстэд (Шмальц, Келлер), 33:44 (3:2). Годро (Бьюгстэд, Троуба), 38:37 (3:3). Копп (Хеллибак), 56:38 (3:4). Ларкин 58:58 (3:5).
Место и дата
13 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция