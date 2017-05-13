БК ФОНБЕТ и Сергей Карякин подписали соглашение о сотрудничестве

12 мая в Москве было официально подписано соглашение о сотрудничестве между БК ФОНБЕТ и известным шахматистом, российским гроссмейстером, вице-чемпионом мира Сергеем Карякиным. Один из лучших шахматистов планеты и генеральный директор БК ФОНБЕТ Александр Парамонов подписали документ, регламентирующий партнерские отношения компании и спортсмена.

Перед подписанием Соглашения перед собравшимися в офисе БК ФОНБЕТ журналистами федеральных и московских СМИ выступили Сергей Карякин и генеральный директор БК ФОНБЕТ Александр Парамонов.

Александр Парамонов: «Мы очень рады, что заключили с Сергеем такое соглашение, и теперь он официально является послом бренда ФОНБЕТ. Мы рассматриваем этот контракт как реальные инвестиции компании в российский спорт. Наша компания и впредь будет поддерживать и начинающих любителей спорта, и сложившихся профессионалов. У нас много совместных планов с Сергеем Карякиным, сейчас мы находимся на самом раннем этапе сотрудничества.

Одна из первых наших совместных задач – написание робота, который позволит существенно улучшить наш главный шахматный продукт – ставки в режиме онлайн. Также мы планируем выпуск ограниченного числа шахматных досок, который, как мы надеемся, привлечет любителей шахмат и коллекционеров шахматной атрибутики.

Только лишь на шахматной сфере нашего сотрудничества с Сергеем мы останавливаться не будем. Сергей известен как человек широких интересов, чьи знания распространяются далеко за пределы шахмат. Еще перед началом футбольного сезона Сергей предсказал чемпионство московскому «Спартаку». Тогда мало кто мог поверить в это, однако сейчас победа «Спартака» стала свершившимся фактом.

Сергей показал себя отличным прогнозистом, и очень скоро клиенты ФОНБЕТ смогут посоревноваться с ним в точности прогноза и спортивной интуиции. Мы запустим для наших клиентов специальную акцию, во время которой они смогут посостязаться с Сергеем в мастерстве спортивного прогнозирования. Она будет запущена в рамках Кубка Конфедераций по футболу, который пройдет летом в России. Подробности об этой акции вы сможете скоро прочитать на нашем сайте fonbet.ru. Сейчас же хотелось бы выразить надежду, что наше сотрудничество с Сергеем Карякиным будетдолгосрочным и продуктивным».

Дальше слово взял вице-чемпион мира Сергей Карякин: «Очень рад нашему сотрудничеству, тому, что вы в меня поверили, буду всеми силами вас поддерживать. С удовольствием буду послом ФОНБЕТ. Что же касается моего прогноза на чемпионство «Спартака», то к сожалению, перед сезоном я ставки на это не сделал. Зато теперь у меня будет такая возможность», в таком юмористическом ключе закончил свою вступительную речь прославленный гроссмейстер.

После этого Сергей Карякин ответил на вопросы присутствовавших представителей СМИ. Журналистов интересовали как детали его сотрудничества с БК ФОНБЕТ, так и чисто спортивные планы вице-чемпиона мира по шахматам. Отдельно была затронута тема шахматного онлайн-робота от ФОНБЕТ, в разработке которого примет участие Сергей. Очень скоро первые результаты этой совместной работы будут представлены заинтересованной публике.

Напоследок представители компании и журналисты пожелали Сергею Карякину новых ярких спортивных побед, которых он будет добиваться уже в качестве посла БК ФОНБЕТ.