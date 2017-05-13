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«Рубин» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Ростовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Рубина».

 «Рубин» набрал 41 очко и занимает седьмое место. У «Ростова» 30 очков и 11-е место.

Молодежное первенство

28-й тур

Матч

Ростов (мол) - Рубин (мол) - 1:3 (0:1)

Голы

Макеев 45 (0:1). Кондрюков 54 (1:1).

Состав

Ростов (мол): Гошев, Христис, Нескоромный, Сиденко, Тананеев, Захаров, Соболь, Забродин, Ковалёв, Кондрюков, Соловьёв

Рубин (мол): Акмурзин, Лукьянчиков, Михайлов, Щербин, Губанов, Доронин, Бадриев, Яковлев, Каменщиков, Голдобин, Макеев

Судья:

Андрей Зубов (Россия)

Место и дата

13 мая 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

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