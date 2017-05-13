Нападающий Флери покинет «Куньлунь»

Нападающий сборной Франции Дамьен Флери не будет продлевать контракт с «Куньлунем», сообщил спортивный директор китайского клуба Владимир Кречин.

В минувшем сезоне Флери, у которого истек однолетний контракт, провел 57 матчей за пекинский клуб, в которых набрал 16 очков (9+7). В настоящее время форвард выступает в составе сборной Франции на чемпионате мира - в пяти матчах турнира он набрал четыре очка (3+1).

«Флери у нас не будет. Как вы знаете, состав нашей команды поменяется процентов на 80», - сказал Кречин.