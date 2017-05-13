«Манчестер Сити» - «Лестер». Кинг был заменен из-за травмы
Полузащитник «Лестера» Энди Кинг был заменен из-за травмы в матче
37-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
На 68-й минуте Кинг, прихрамывая, покинул поле. Его заменил
Даниэль Амарти. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.
На тот момент счет в матче был 2:1 в пользу «Манчестер Сити».
Матч
Манчестер Сити - Лестер Сити - 2:1 (2:1)
Голы
Силва 30 (1:0). Габриэл 36 (2:0 - пен.). Окадзаки 42 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Компани, Отаменди, Силва, Сане, Фернандиньо, Стерлинг (Агуэро, 78), де Брюйне (Сабалета, 82), Туре, Габриэл (Навас, 90)
Лестер Сити: Шмейхель, Чилуэлл, Фукс, Беналуань, Симпсон, Олбрайтон (Грэй, 80), Ндиди, Марез, Кинг (Амарти, 68), Окадзаки (Слимани, 73), Варди
Предупреждения:
Компани, 50; Агуэро, 84; Силва, 90 - Беналуань, 35; Фукс, 72; Олбрайтон, 79
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
13 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция