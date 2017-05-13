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«Манчестер Сити» - «Лестер». Кинг был заменен из-за травмы

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Лестера» Энди Кинг был заменен из-за травмы в матче 37-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

На 68-й минуте Кинг, прихрамывая, покинул поле. Его заменил Даниэль Амарти. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

На тот момент счет в матче был 2:1 в пользу «Манчестер Сити».  

Матч

Манчестер Сити - Лестер Сити - 2:1 (2:1)

Голы

Силва 30 (1:0). Габриэл 36 (2:0 - пен.). Окадзаки 42 (2:1).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Компани, Отаменди, Силва, Сане, Фернандиньо, Стерлинг (Агуэро, 78), де Брюйне (Сабалета, 82), Туре, Габриэл (Навас, 90)

Лестер Сити: Шмейхель, Чилуэлл, Фукс, Беналуань, Симпсон, Олбрайтон (Грэй, 80), Ндиди, Марез, Кинг (Амарти, 68), Окадзаки (Слимани, 73), Варди

Предупреждения:

Компани, 50; Агуэро, 84; Силва, 90 - Беналуань, 35; Фукс, 72; Олбрайтон, 79

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

13 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция

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