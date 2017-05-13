Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Краснодар
Футбол  Амкар0 : 1Спартак
Теннис  Надаль- : -Джокович
Хоккей  Латвия3 : 5США
Футбол  Крылья Советов0 : 3Зенит
Хоккей  Россия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: У сборной России интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от сборной России на предстоящем Кубке Конфедерации.

- Если будет одной командой, все-таки футбол - коллективная игра. Команда обновилась, у нас очень перспективные и интересные футболисты, один из самых перспективных российских тренеров. Мы видим, что окончание чемпионата (России) идет в напряженной борьбе, мы следим за кандидатами и видим, что ребята прогрессируют.

Конечно, Кубок конфедераций - тестовый турнир, но он позволяет набраться опыта, все-таки мы не играли в официальных матчах; как не называй, а товарищеская игра есть товарищеская. Надеюсь, ребята покажут максимум своего мастерства, и нам не будет стыдно за эту команду, - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москва (стадион «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).

Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия.

Матч-открытие турнира между сборными России и Новой Зеландии состоится в Петербурге. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: Если братья Березуцкие чувствуют, что не готовы играть за сборную, это надо принятьГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил вероятность возвращения в национальную команду ведущих защитников ЦСКА.Станислав Черчесов: «Спартак» оптимально воспользовался ранним вылетом из Лиги Европы и Кубка РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России.Станислав Черчесов: Готовность приехать в сборную у Дзюбы есть, а на месте уже поймемГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает на то, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграет в ближайших матчах национальной команды.В Лиге чемпионов должен играть ЦСКА, а не «Зенит»В Лиге чемпионов должен играть ЦСКА, а не «Зенит»На полупустом стадионе ЦСКА разгромил «Арсенал», а главным героем матча стал 19-летний Чалов, забивший два гола и заработавший пенальти.Брых будет судить финал Лиги чемпионов, «Локомотив-Кубань» прошел УНИКС, ЦСКА разгромил «Арсенал». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Мутко сказал Медведеву, что Россия «всех порвет» в футболеПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев спросил у вице-премьера и президента РФС Виталия Мутко что будет с российским футболом. Мутко в ответ ограничился кратким комментарием.Кубок конфедераций-2017: что нужно знать о сборной МексикиКубок конфедераций-2017: что нужно знать о сборной Мексики«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017 в России.Вице-президент ФИФА: Рано или поздно представитель России появится в совете ФИФАВице-президент ФИФА, президент Азиатской конфедерации футбола бахрейнский шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа заявил, что Россия восстановит свое представительство в совете ФИФА.Сухая победа России, решение Овечкина и победный дебют Алояна. Главные новости дняСухая победа России, решение Овечкина и победный дебют Алояна. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости четверга.ФИФА допустила стадион «Санкт-Петербург» до матчей Кубка Конфедераций - 2017ФИФА допустила стадион «Санкт-Петербург» до матчей Кубка Конфедераций - 2017.Смертин выдвинут кандидатом в исполком РФСПрезидент РФС Виталий Мутко выдвинул Алексея Смертина в кандидаты в исполком организации, сообщается на официальном сайте союза.Хоакин Уранга: Российские игроки? Помню только советских: Яшин, Дасаев (видео)Хоакин Уранга: Российские игроки? Помню только советских: Яшин, Дасаев (видео)Временный поверенный в делах Мексики в РФ Хоакин Херардо Пастрана Уранга рассказал о подготовке страны к Кубку конфедераций в России.Временный поверенный в делах Мексики в РФ : В России нет такой «болезни», как расизмПосол Мексики Хоакин Херардо Пастрана Уранга в интервью «Советскому спорту» рассказал о том, сколько мексиканцев приедут подержать свою сборную на Кубке конфедерации.Несколько тысяч мексиканцев приедут на Кубок конфедерацийВременный поверенный в делах Мексики в РФ Хоакин Херардо Пастрана Уранга рассказал о количестве мексиканских болельщиков на Кубке конфедераций в России.Временный поверенный в делах Мексики в РФ стал гостем редакции «Советского спорта»Временный поверенный в делах Мексики в РФ стал гостем редакции «Советского спорта»Гостем редакции «Советского спорта» стал посол Мексики Хоакин Херардо Пастрана Уранга.Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018Президент России Владимир Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности во время проведения в Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.Алексей Сорокин: Вопрос о переносе матча с «Краснодаром» на «Петровский» должен решать «Зенит»Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе матча 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» с «Санкт-Петербург Арены» на стадион «Петровский».Виталий Мутко: Сборная России показала хорошую игру накануне Дня ПобедыВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.Заседание исполкома РФС пройдет 22 маяЗаседание исполнительного комитета РФС пройдет 22 мая в Доме футбола в Москве.Виталий Мутко: Считаю, что в этом сезоне «Спартак» заслуженно стал чемпиономВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.
Футбол
РФПЛ. Гол Самедова в матче «Амкар» - «Спартак» (ВИДЕО)
Хоккей
Сборная США одержала волевую победу над Латвией
Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Норвегию на чемпионате мира
Хоккей
Бэкстрем усилит сборную Швеции на чемпионате мира
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости