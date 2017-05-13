«Спартак» в первом матче в ранге чемпиона России обыграл «Амкар»
«Спартак» на выезде обыграл «Амкар» (1:0) в 28-м туре чемпионата России.
Едиственный мяч на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. Пермяки с 34 баллами идут десятыми.
В следующем туре «Спартак» 17 мая примет «Терек», а «Амкар» в тот же день сыграет в гостях с «Арсеналом».
Матч
Голы
Самедов 50 (0:1).
Состав
Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Гол, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Комолов (Салугин, 78), Бодул, Гасилин
Спартак: Селихов, Боккетти, Тигиев, Джикия, Кутепов, Ананидзе, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Самедов, Мельгарехо (Промес, 58), Адриано (Зе Луиш, 58)
Предупреждения:
Занев, 76 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция