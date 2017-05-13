Хенрик Лундквист: У сборной России и без Овечкина отличные шанс на золото ЧМ

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением об отсутствии в составе сборной России Александра Овечкина.

- Всегда здорово играть против Овечкина, он один из лучших игроков в мире уже многие годы. Было бы интересно встретиться с ним в Кельне. Овечкин все последние годы приезжал в сборную России, я уважаю его за это. Но каждый год он проводил невероятное количество матчей, а это серьезная нагрузка на организм. Пусть теперь он не приехал, у сборной России все равно отличная команда, и хорошие шансы на золото, но не забывайте, что и мы здесь, чтобы выиграть золото, - передает слова Лундквиста «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Лундквист, выбывший вместе с «Рейнджерс» из борьбы за Кубок Стэнли, присоединится к шведской команде и проведет в воскресенье, 14 мая, свой первый матч на чемпионате мира-2017 против команды Дании.