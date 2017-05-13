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Хенрик Лундквист: По-прежнему надеюсь, что смогу сыграть на Олимпиаде

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением об отказе НХЛ отпускать игроков лиги для участия в Олимпиаде 2018 года.

- По-прежнему надеюсь, что смогу сыграть на Олимпиаде, думаю, шансы есть всегда. Мне тридцать пять, если я не сыграю в Пхенчхане, то больше уже не сыграю на Олимпиаде никогда. Во многом, решение НХЛ и повлияло на то, что сейчас я здесь, в Кельне. Я хочу сыграть за сборную своей страны, - передает слова Лундквиста «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Лундквист, выбывший вместе с «Рейнджерс» из борьбы за Кубок Стэнли, присоединится к шведской команде и проведет в воскресенье, 14 мая, свой первый матч на чемпионате мира-2017 против команды Дании.

Напомним, НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не примут участие в предстоящей Олимпиаде.

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