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Команда Витселя проиграла клубу, обвинившему Халка в нападении на тренера

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Тяньцзинь Тюаньцзянь» в матче 9-го тура чемпионата Китая проиграл «Гуйчжоу Чжичен» со счетом 1:2.

В составе «Гуйчжоу» дублем отметился Никица Елавич, у гостей отличился Алешандре Пато.

Напомним, ранее главный тренер «Гуйчжоу» обвинил нападающего «Шанхай СИПГ» Халка в нападении на своего ассистента и ненависти к китайцам. Федерация футбола Китая провела расследования и не нашла доказательств.

Халк ударил тренера кулаком и оскорбил китайцев. Он что, сошел с ума?

«Тяньцзинь Тюаньцзянь» с 10 очками занимает десятую строчку турнирной таблицы, «Гуйчжоу Чжичен» с 9 баллами идет на одиннадцатом месте.

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