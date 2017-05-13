Команда Витселя проиграла клубу, обвинившему Халка в нападении на тренера

«Тяньцзинь Тюаньцзянь» в матче 9-го тура чемпионата Китая проиграл «Гуйчжоу Чжичен» со счетом 1:2.

В составе «Гуйчжоу» дублем отметился Никица Елавич, у гостей отличился Алешандре Пато.

Напомним, ранее главный тренер «Гуйчжоу» обвинил нападающего «Шанхай СИПГ» Халка в нападении на своего ассистента и ненависти к китайцам. Федерация футбола Китая провела расследования и не нашла доказательств.

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«Тяньцзинь Тюаньцзянь» с 10 очками занимает десятую строчку турнирной таблицы, «Гуйчжоу Чжичен» с 9 баллами идет на одиннадцатом месте.