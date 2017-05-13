Дмитрий Орлов: Приятно, что позвали в сборную России

Защитник сборной России Дмитрий Орлов рассказал об отсутствии сложностей при переходе на большие площадки.

- Приятно, что позвали, приятно здесь находиться. Пройдет пару дней, потренируемся с командой и будем готовы играть. В том году у меня не было больших проблем при переходе на большую площадку на чемпионате в Москве. Не знаю, как будет в этом году, посмотрим. Постараюсь об этом не думать. Когда играешь в хорошей команде, ребята помогают, так что все будет хорошо. Главное сейчас - не ложиться спать, а дождаться вечера, а ночью постараться выспаться. И уже будет нормально все. Два дня мы отдыхали, завтра уже надо покататься, - передает слова Орлова «Р-Спорт».

Напомним, что в четверг Кузнецов и Орлов были вызваны в сборную России на чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже. «Вашингтон» в среду в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли проиграл «Питтсбургу» (0:2) и уступил в серии со счетом 3-4.