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«Зенит» продлил контракт с Михайловым

Источник:  ВК «Зенит-Казань»Комментарии

Казанский «Зенит» продлил контракт с диагональным Максимом Михайловым до конца сезона-2017/18.

29-летний воллейболист выступает за «Зенит» с 2010 года и за это время сыграл за команду 343 матча – это третий показатель в истории клуба после Владислава Бабичева (571) и Николая Апаликова (371).

В составе «Зенита» Михайлов 4 раза выиграл Лигу чемпионов, 6 раз - чемпионат России, завоевал 3 Кубка страны и 5 Суперкубков.

В минувшем сезоне олимпийский чемпион стал лучшим бомбардиром «Зенита» в Лиге чемпионов и чемпионате России, по итогам обоих турниров получив приз MVP – самому ценному игроку.

Ранее контракты с «Зенитом» продлили Мэтью Андерсон, Артем Вольвич, Алексей Вербов и Валентин Кротков. 

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